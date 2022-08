FN-skip med korn på vei fra Ukraina til Etiopia

NTB

Et FN-chartret skip med 23.000 tonn korn forlot søndag en ukrainsk havn med kurs for Etiopia.

Brave Commander er det første skipet som seiler med hvete i lasten fra Ukraina etter at det ble inngått avtaler mellom Ukraina og Russland om korneksport via Svartehavet.

Skipet er chartret av Verdens matvareprogram (WFP) i forbindelse med deres program for å skaffe korn til sultrammede land. Det kom til Ukraina fredag.

Skipet lastet hveten i havna Juzjne, øst for Odesa, og skal inspiseres i Istanbul før det seiler videre til Djibouti. Der blir lasten losset og sendt over land til Etiopia. Etiopia er et av de fem landene FN mener er mest utsatt for sult i tiden framover,

Etter mekling av FN og Tyrkia ble Ukraina og Russland 22. juli enige om å gjenoppstarte eksporten av korn fra Ukrainas svartehavshavner. I henhold til avtalene ble den russiske blokaden opphevet, og det ble etablert sikre korridorer over Svartehavet.

16 skip har allerede reist fra Ukraina, men det er i de fleste tilfeller med mais som ble høstet tidligere i år. Flere av skipene hadde ligget i Ukraina med lasten om bord siden krigen startet i februar. Brave Commander er det første som frakter matvarehjelp.

Ifølge WFP risikerer 345 millioner mennesker i 82 land usikker tilgang på mat, mens opptil 50 millioner i 45 land står på randen av sult og trenger hjelp umiddelbart.