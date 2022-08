Nye artillerigranater ved Zaporizjzja

NTB

Artillerigranater har igjen rammet byen Enerhodar der det russiskokkuperte atomkraftverket Zaporizjzja befinner seg.

Begge parter beskyldte den andre for artilleriangrepet, og begge parter opplyste at én person ble drept i angrepet. Russland sier ukrainske «nasjonalister» sto bak, mens byens ukrainske ordfører, Dmytro Orlov, beskylder russerne for «morderisk provokasjon».

Det fins ingen uavhengige opplysninger om skytingen ved kraftverket. Det internasjonale samfunnet er sterkt bekymret for sikkerheten ved anlegget, som er Europas største atomkraftverk.

Samme dag opplyste Russlands forsvarsdepartement at de hadde skutt både raketter og artilleri mot en rekke mål i det østlige Ukraina, de fleste i Donbas-regionen. De sier landsbyen Udy i Kharkiv-regionen er erobret og et drivstofflager i Slavjansk ødelagt.

Den ukrainske generalstaben melder på sin side om intense angrep øst og sør i landet, og at en russisk framrykking mot Slavjansk i Donetsk ble slått tilbake.

Samtidig meldte myndighetene i den russiske republikken Tsjetsjenia at de sender nye styrker og «frivillige» til Ukraina. I en video som pretenderer å være fra flyplassen i Groznyj, får uniformerte soldater ordre om å drepe «ukrainske nasjonalister».