Minst to døde i eksplosjon i Armenias hovedstad

Et ukjent antall mennesker ligger begravet under bygningsrestene etter en eksplosjon i Jerevan. Foto: Daniel Bolshakov / AP / NTB

NTB

Minst to personer er døde og 60 skadd i en kraftig eksplosjon i Armenias hovedstad Jerevan, ifølge myndighetene i landet.

Eksplosjonen skjedde på et lager for fyrverkeri på det populære markedet Surmalu søndag, ifølge nyhetsbyrået Interfax.

En talsmann for byens ordfører sier at et ukjent antall mennesker trolig ligger begravet under de forvridde restene av stålbjelker og betong. Redningsmannskaper og frivillige arbeidet med å grave ut folk mens fyrverkeri fortsatte å smelle rundt dem.

En reporter på stedet så at to personer ble hentet ut fra ruinene – en kvinne med skader i et bein, og en ung mann som var bevisstløs. To søstre er også berget ut i live.

Flere andre bygninger ble også lagt i grus eller sterkt skadd. Minst sju av de skadde måtte legges inn på sykehus, mens 22 er skrevet ut og kunne reise hjem.

Eksplosjonen utløste en omfattende brann som det tok flere timer å få kontroll over, og en stor, mørk røyksky spredte seg over sentrum av Jerevan. Markedsplassen ligger omtrent 2 kilometer sør for sentrum av byen.

Vitner sier årsaken til eksplosjonen trolig er at fyrverkeriet ikke ble lagret på forskriftsmessig måte og derfor gikk i lufta da det ble antent.