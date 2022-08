Ordføreren i kjernekraft-by sier risikoen for katastrofe øker

Zelenskyj beskylder russiske styrker for å bruke det russiskokkuperte atomkraftverket som en festning. Foto: AP/NTB

NTB

Risikoen for kjernefysisk katastrofe ved kjernekraftverket i Zaporizjzja i Ukraina øker for hver dag, sier ordfører Dmytro Orlov.

– Det som foregår, er regelrett kjernefysisk terrorisme, og det kan ende uforutsigbart når som helst, sier Orlov på telefon fra byen Zaporizjzja, som fortsatt er under ukrainsk kontroll.

Han er ordfører i Enerhodar, byen hvor Europas største kjernekraftverk ligger. Den siste tiden har anlegget blitt angrepet av artilleri, noe Ukraina og Russland anklager hverandre for å stå bak.

Lørdag beskyldte Zelenskyj russiske styrker for å bruke det russiskokkuperte atomkraftverket som en festning der soldatene beskyter småbyene Nikopol og Marhanez på den andre siden av elven Dnipro.

Han advarte om at utplassering av russiske soldater på kjernekraftverket «øker strålingstrusselen mot Europa til et nivå som ikke fantes selv i de vanskeligste øyeblikkene under den kalde krigen».