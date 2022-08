Paven ber om hjelp til tørkerammet Somalia

NTB

Pave Frans ba søndag om internasjonal bistand til Somalia i kampen mot en dødbringende tørke som ifølge FN har drevet en million mennesker på flukt.

Den 85 år gamle kirkelederen omtalte tørken i Somalia og deler av nabolandene som en alvorlig humanitær krise da han tok opp emnet i sin ukentlige bønn i Vatikanet.

– Folk i denne regionen, som allerede lever svært utsatt, er nå inne i en dødbringende periode som følge av tørke. Jeg håper internasjonal solidaritet kan bidra i denne krisen. Dessverre krever krigen oppmerksomhet og ressurser, men her er det snakk om mål som krever at vi forplikter oss – kampen mot sult og for helse og utdanning, sier Frans.

Somalia og nabolandene på Afrikas Horn, blant annet Etiopia og Kenya, opplever for tiden den verste tørken på over 40 år etter at regnet har sviktet i fire regntider på rad. Over 755.000 mennesker er internt fordrevet i Somalia, og tar man med dem som har forlatt landet, er tallet over en million, sa FNs høykommissær for flyktninger torsdag.