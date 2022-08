Minst én død i eksplosjon i Armenias hovedstad

Et ukjent antall mennesker skal ligge begravet under bygningsrestene etter eksplosjonen i Jerevan. Foto: Daniel Bolshakov / AP / NTB

NTB

Minst én person er død og 20 skadd i en kraftig eksplosjon i Armenias hovedstad Jerevan, ifølge myndighetene i landet.

Eksplosjonen rammet en bygning ved markedet Surmalu søndag, ifølge nyhetsbyrået Interfax. I bygget skal det ha blitt solgt fyrverkeri.

En talsmann for byens ordfører sier at et ukjent antall mennesker ligger begravet under bygningsrestene. Redningsmannskaper arbeider med å grave ut folk.

Eksplosjonen utløste en brann, og en mørk røyksky var synlig over Jerevan søndag. Markedsplassen ligger omtrent 2 kilometer sør for sentrum av byen.