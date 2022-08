SAS har sikret finansiering fra amerikansk investor

NTB

Det gjeldstyngede flyselskapet SAS har sikret tilsagn om 700 millioner dollar fra et investorselskap i USA.

Finansieringen fra Apollo Global Management skal bidra til å holde SAS i gang under omstillingsprosessen i selskapet, skriver SAS i en pressemelding natt til søndag.

– Med denne finansieringen kommer vi til å få en sterk finansiell posisjon slik at vi kan fortsette gjennomføring av den løpende driften under vår frivillige restruktureringsprosess i USA, sier styreformann Carsten Dilling.

SAS håper at finansieringen, som tilsvarer rundt 7 milliarder svenske kroner, blir godkjent av konkursdomstolen i midten av september.

SAS kunngjorde 5. juli at selskapet innleder en frivillig domstolsprosess i New York i USA for å søke om konkursbeskyttelse, en såkalt chapter 11-begjæring.

– SAS er et av Europas ledende flyselskap og vi er glade for å støtte virksomheten i perioden selskapet gjennomfører sin rekonstruksjonsprosess for å bli et sterkere selskap, sier Antoine Munfakh i Apollo Global Management.