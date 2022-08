Rushdie koblet fra respirator – kan snakke igjen

24 år gamle Hadi Matar ble lørdag fremstilt for varetektsfengsling, siktet for drapsforsøk. Foto: Gene J. Puskar / AP / NTB

NTB

Forfatteren Salman Rushdie (75) er koblet av respiratoren og kan nå snakke igjen etter fredagens knivangrep, bekrefter agenten hans.

Rushdie er fortsatt på sykehus med alvorlige skader, men er nå «frakoblet respiratoren og snakker og slår vitser», ifølge forfattervennen Aatish Taseer. Rushdies agent Andrew Wylie bekrefter opplysningene, men uten å oppgi flere detaljer.

Den siste oppdateringen om Rushdies tilstand kom natt til søndag norsk tid, kort tid etter at det ble kjent at forfatteren var blitt påført rundt tolv knivstikk i angrepet.

Et av stikkene i ansiktet forårsaket skade på det ene øyet hans, melder Sky News , som siterer statsadvokatkontoret i Chautauqua i delstaten New York.

Politiet opplyste først på en pressekonferanse fredag at det dreide seg om minst ett stikk i halsen og minst ett stikk i buken. Da lå Rushdie i respirator.

Rushdie ble også knivstukket i leveren og fikk nerveskader i en arm, og var ute av stand til å snakke, opplyste Rushdies agent Andrew Wylie senere fredag.

– Dette er ikke gode nyheter. Salman kommer sannsynligvis til å miste et øye. Nervene i armen ble kuttet over, og leverens hans ble stukket og påført skader, sa Wylie.

Varetektsfengsling

Lørdag ble 24 år gamle Hadi Matar formelt siktet for drapsforsøk. Han erkjente ikke straffskyld da han ble fremstilt for varetektsfengsling.

Dommeren nektet Matar kausjon etter at statsadvokat Jason Schmidt hadde argumentert med at 24-åringen med hensikt skadet Rushdie Schmidt viste til at Matar hadde fått adgangsbevis til arrangementet der Rushdie skulle holde tale, og at Matar hadde kommet dit en dag i forveien, utstyrt med falsk identitetsbevis.

– Dette var et målrettet, uprovosert angrep som var planlagt på forhånd, sa Schmidt.

Boksesenter

Matar var bosatt i Fairview i delstaten New Jersey. I nærliggende North Bergen ble Matar medlem på et boksesenter 11. april i år. Der deltok han i rundt 27 gruppetimer for nybegynnere. Det forteller State of Fitness Boxing Clubs leder Rosaria Calabrese.

Hun sier at Matar for noen dager siden sendte henne en epost om at han ønsket å avslutte medlemskapet, fordi «han kom ikke til å være tilbake på en stund».

Senterets eier Desmond Boyle sier at han ikke merket seg «noe voldelig» ved Matar. Han beskriver Matar som høflig og stille, men samtidig som en person som så ut til å være «fryktelig trist». Han sier at Matar motsatte seg forsøk fra ham og andre på å ønske han velkommen og få ham til å engasjere seg.

– Han hadde dette ansiktsuttrykket hver gang han kom inn. Det så ut som om han hadde den verste dagen i livet sitt, sier Boyle.

Libanesisk bakgrunn

Matar er født i USA av foreldre som emigrerte fra landsbyen Yaroun i den sørlige delen av Libanon. Det opplyser ordføreren i landsbyen, Ali Tehfe, til nyhetsbyrået AP.

I landsbyen kan man se flagg tilhørende den iranskstøttede militante sjiamuslimske gruppen Hizbollah, og bilder av Hizbollah-leder Hassan Nasrallah, Irans øverste leder ayatolla Ali Khamenei, Irans avdøde tidligere øverste leder ayatolla Ruhollah Khomeini, og den iranske generalen Qasem Soleimani, som ble likvidert av USA i 2020.

Journalister som dro til landsbyen lørdag, ble bedt om å forlate stedet. Talspersoner for Hizbollah har ikke svart på Aps henvendelser om å kommentere saken.

Drapstrusler

75 år gamle Rushdie ble angrepet på talerstolen rett før han skulle holde foredrag i Chautauqua nordvest i delstaten New York fredag.

Den britisk-indiske forfatteren, som har skrevet 14 romaner, har vært utsatt for alvorlige drapstrusler siden han ga ut «Sataniske vers» høsten 1988.

I 1989 erklærte Irans daværende leder ayatolla Ruhollah Khomeini at Rushdie burde drepes. Det samme gjaldt dem som hadde bidratt til å utgi boken, som ble oppfattet som blasfemisk av mange muslimer.