USA har mistet flere atomvåpen som aldri har blitt funnet igjen

Det estimeres at det er omtrent 13.000 atomvåpen i verden.

USA har gjennom historien mistet tre atomvåpen som aldri har blitt funnet. Dette er historien om hvordan og hvorfor de forsvant.

De tre amerikanske atombombene som per dags dato ikke har blitt funnet er en Mark 15, en B43 og en B28FI. Alle tre var termonukleære bomber.

De tre atombombene ble mistet i vidt forskjellige deler av verden – en i USA, en utenfor Grønland og en i Filippinerhavet.

Disse har atomvåpen

Det er i dag åtte av verdens land som ha gjort det kjent at de er i besittelse av atomvåpen: USA, Russland, India, Storbritannia, Kina, Pakistan, Frankrike og Nord-Korea.

FN regner også Israel som et av landene som har atomvåpen, uten at landet selv har erkjent dette.

Til sammen skal landene ha omtrent 13.000 atomvåpen, hvor brorparten er fordelt mellom USA og Russland. De to supermaktene har henholdsvis 5550 og 6225 atomvåpen hver.

Tallene er hentet fra FNs informasjonssider om atomvåpen.

Mark 15

To amerikanske bombefly av typen B-47 foretok 5. februar 1958 en øvelse hvor de skulle simulere et angrep mot Sovjetunionen. Et av flyene var lastet med en Mark 15-atombombe da det tok av fra Florida.

Øvelsen skulle teste flyenes evne til å reise langt med tung last. På vei tilbake fra byen som skulle representere Moskva, Radford i Virginia, ble flyene møtt av et annet øvelseslag som kom fra en base i Nord-Carolina.

Det andre øvelseslaget skulle avskjære et av B-47-flyene, men hadde ikke oversikt over flyet som fraktet atombomben. Det hele resulterte i en kollisjon, som tvang piloten i flyet med atomvåpenet om bord til å slippe Mark 15-bomben i havet, for å kunne gjennomføre en nødlanding.

Bomben ble sluppet fra over 9000 meters høyde, men skal ikke ha blitt detonert i sammenstøtet med vannoverflaten. Til den dag i dag ligger Mark 15-bomben mest sannsynlig fremdeles på havets bunn utenfor den amerikanske øyen Tybee.

Det amerikanske hangarskipet USS Ticonderoga.

B-43

I starten av november 1965 satte hangarskipet USS Ticonderoga seil fra den amerikanske marinebasen Subic Bay på Filippinene.

Den 5. desember samme år var et A-4E-fly på vei inn i en fly-heis om bord på hangarskipet som lå utenfor kysten av Japan. Underveis i prosessen skjønte mannskapet rundt at flyet var på vei til å falle i havet.

Mannskapet signaliserte til piloten at han skulle trykke på bremsen, men den unge luftforsvarssoldaten i cockpiten fikk ikke med seg signalene i tide.

Flyet var lastet med en B-43 termonukleær bombe, og både flyet, bomben og piloten forsvant i havet.

Atomvåpenet ligger mest sannsynlig fortsatt på omtrent 4900 meters dyp i Filippinerhavet, sammen med flyet og piloten.

Et B52 bombefly står på rullebanen mens et annet tar av.

B28FI

Den siste forsvunne bomben ble mistet over Grønland, da et B-52-bombefly fra flybasen Thule styrtet etter en brann i flyets kabin i 1968.

Flyets mannskap så seg nødt til å forlate fartøyet, som var lastet med fire B28FI termonukleære bomber. Flyet styrtet så ned på i det isbelagte hav ved kysten av Grønland.

Alle unntatt én i mannskapet kom seg ut i live.

Kollisjonen med isen forårsaket en detonering av de ikke-nukleære sprengladningene om bord på flyet, noe som igjen førte til at atomladningene ble skadet og at radioaktive stoffer rant ut i havet.

En omfattende operasjon ble igangsatt av USA og Danmark for å renske havet i området for de radioaktive stoffene. Den amerikanske generalen Richard Overton Hunziker skal ha hevdet at 93 prosent av det forurensede materialet hadde blitt fjernet.

I 1987-88 og igjen i 2000 rapporterte danske medier om at en av de fire termonukleære bombene ikke hadde blitt fjernet. I 2008 publiserte BBC en artikkel hvor de hadde sett nærmere på saksdokumentene fra ulykken.

Dokumentene indikerte at tre av bombene var blitt ødelagt og materialene fjernet, mens det fjerde hadde smeltet gjennom isen og forsvunnet.

I saksdokumentene stod det blant annet at «94 prosent av vekten fra tre sekundære (red.anm, primær er «avtrekkeren» som får den sekundære delen til å eksplodere i atomvåpenet) har blitt funnet igjen. Ingen deler fra den fjerde sekundære har blitt identifisert».

Kilder: BBC og Wikipedia