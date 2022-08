SOHR: Over 600 IS-slektninger overført fra Syria til Irak

NTB

De kurdiske selvstyremyndighetene i Syria har overført over 600 slektninger av IS-medlemmer fra en leir i Syria til Irak, ifølge observatørgruppa SOHR.

De som er overført har sittet i al-Hol-leiren, som ligge en snau mil fra grensen mot Irak. Dette er den fjerde overføringen i sitt slag i år.

London-baserte Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) sier rundt «620 personer, slektninger av IS-medlemmer, forlot al-Hol», i en operasjon som var et samarbeid mellom de kurdiske selvstyremyndighetene og Iraks regjering.

Det er snakk om menn, kvinner og barn fra 150 familier som forlot al-Hol torsdag, sier en representant for kurdiske myndigheter til nyhetsbyrået AFP.

Kurderne har gjentatte ganger bedt andre land hente hjem sine borgere fra overfylte leirer i de kurdiske områdene. I juni sa FN at over 100 mennesker, blant dem flere kvinner, er drept i al-Hol det siste halvannet året. FN ber om at de som er internert der, får vende hjem.

Flere tusen utlendinger sluttet seg til ekstremistgruppen IS og det såkalte kalifatet gruppen opprettet i områder de kontrollerte i Syria og Irak. Kurdisk-ledede styrker kjempet sammen med den USA-ledede koalisjonen som drev jihadistene ut av de siste områdene de kontrollerte i 2019.