Landesorg etter massedrap i Montenegro

NTB

Det er erklært tre dagers landesorg i Montenegro etter at en mann skjøt og drepte ti personer fredag. Gjerningsmannen ble også skutt og drept.

Politiet sier lørdag at motivet til den 34 år gamle gjerningsmannen fortsatt ikke er klart. Ifølge politiet har folk i mannens omgangskrets sagt at han nylig «endret atferd, men det var ingenting som tydet på at han kunne begå en slik forbrytelse». Han hadde en avtale med en spesialist innen mental helse, men massedrapet skjedde før den avtalte timen.

Mannen brukte et jaktgevær da han først skjøt og drepte to barn på åtte og elleve år, samt moren deres, som var leieboere i huset hans i byen Cetinje. Han gikk deretter ut på gaten og skjøt ytterligere tretten personer. Sju av dem døde. Det oppsto også en skuddveksling mellom 34-åringen og politiet, der mannen ble såret. Han ble deretter skutt av en sivilist og døde.

– Vi undersøker fortsatt om han døde som følge av skaden han fikk i skuddvekslingen med politiet eller som følge av at en lokal borger skjøt ham, heter det i politiets uttalelse.

Den lille byen Cetinje har rundt 17.000 innbyggere og ligger snaut fire mil vest for hovedstaden Podgorica.