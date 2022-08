Colombia vil gjenoppta fredsforhandlinger med opprørere

NTB

Colombias regjering har gitt klarsignal til nye fredssamtaler med den største gjenværende opprørsgruppen i landet, ELN.

Gjenopptakelse av fredssamtalene var et viktig valgløfte da venstrekandidaten Gustavo Petro nylig vant presidentvalget i Colombia.

Representanter for regjeringen møtte fredag medlemmer av ELN (Den nasjonale frigjøringshæren) i Havanna på Cuba, der gruppen har vært basert siden 2018. Regjeringen sier den anerkjenner «dialogens legitimitet i søken etter fred».

– Begge parter er enige om at det er behov for å starte dialogprosessen på nytt og vise det colombianske samfunnet og verden at det foreligger en reell vilje, sier høykommissær for fred, Danilo Rueda.

Også tjenestepersoner fra Norge og Cuba var til stede i Havanna. Sammen med Cuba har Norge vært garantist for samtalene. Også FNs generalsekretær og Colombias bispemøte var representert.