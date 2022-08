Iranske medier hyller angrepet på Salman Rushdie

NTB

Angrepet på forfatteren Salman Rushdie hylles av flere iranske aviser med tilknytning til regimet i landet.

– La oss kysse hendene til den som kuttet halsen på Guds fiende med en kniv, skriver den ultra-konservative avisa Kayhan.

Sjefen for publikasjonen er utnevnt av Irans øverste leder, ayatolla Ali Khamenei.

Den statlige avisa Iran skriver at «djevelens hals» er blitt kuttet. De fleste andre iranske medier har lagt seg på en lignende linje, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Myndighetene i landet har så langt ikke kommet med noen offisiell uttalelse om angrepet på Rushdie i USA fredag. En rådgiver for teamet som forhandler om en ny avtale om Irans atomprogram, Mohammad Marandi, skriver at han ikke vil felle tårer for en forfatter som sprer «endeløst hat» mot islam og muslimer.

Marandi antyder samtidig at det er mistenkelig at angrepet skjer samtidig som forhandlingene om atomavtalen er i innspurten.

Salman Rushdie ga på 1980-tallet ut romanen «Sataniske vers», som ble oppfattet som blasfemisk av mange muslimer. Den daværende lederen av Iran, ayatolla Ruhollah Khomeini, utstedte en såkalt fatwa og erklærte at Rushdie burde drepes.

Det burde også de som bidro til å utgi romanen, ifølge ayatollaen.