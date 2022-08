Rushdies agent: Forfatteren risikerer å miste et øye

Salman Rushdie får hjelp etter angrepet i den amerikanske delstaten New York fredag. Foto: Joshua Goodman / AP / NTB

NTB

Forfatteren Salman Rushdie kan komme til å miste et øye etter angrepet i den amerikanske delstaten New York fredag, ifølge agenten hans.

– Dette er ikke gode nyheter. Salman kommer sannsynligvis til å miste et øye. Nervene i armen ble kuttet over, og leverens hans ble stukket og påført skader, sa Rushdies agent Andrew Wylie i en uttalelse natt til lørdag norsk tid.

Han la til at den 75 år gamle forfatteren var tilkoblet respirator, og at han ikke var i stand til å snakke.

Angrepet skjedde rett før Rushdie skulle tale på et arrangement i Chautauqua, vest i delstaten New York i USA.

Den britisk-indiske forfatteren har vært utsatt for alvorlige drapstrusler helt siden 1980-tallet, og reaksjonene på angrepet er sterke i en rekke vestlige land. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har beskrevet angrepet som rystende.

Operert på sykehus

Det var på formiddagen lokal tid fredag at en mann stormet opp på scenen i Chautauqua og påførte Rushdie en rekke stikkskader. Gjerningsmannen ble raskt pågrepet, og Rushdie fikk førstehjelp på stedet før han ble fraktet med helikopter til sykehus. Her ble han behandlet for skader i halsen og mageregionen og operert.

Ordstyreren på arrangementet i Chautauqua, Ralph Henry Reese (73), fikk skader i ansiktet og måtte også behandles på sykehus. Men han ble raskt utskrevet igjen.

Et øyenvitne i salen, Rabbi Charles Savenor, sier til nyhetsbyrået AP at angrepet varte i rundt 20 sekunder.

Først var det uklart hva som foregikk, ifølge Savenor. Men etter noen sekunder var det åpenbart at Rushdie ble angrepet.

Iransk «dødsdom»

Den antatte gjerningsmannen er navngitt som Hadi Matar av delstatspolitiet i New York. Han er 24 år gammel og kommer fra Fairview i New Jersey.

Motivet er så langt ikke offisielt bekreftet. Avisa New York Post har snakket med politikilder som sier Matar sympatiserer med regimet i Iran og landets revolusjonsgarde.

I 1989 erklærte Irans daværende leder Ruhollah Khomeini at Rushdie burde drepes. Det samme gjaldt dem som hadde bidratt til å utgi hans roman «Sataniske vers», som ble oppfattet som blasfemisk av mange muslimer.

Etter dette ble Rushdie avhengig av politibeskyttelse, og han levde lenge med falsk identitet. I 1998 erklærte myndighetene i Iran at de ikke lenger ønsket at Rushdie skulle drepes.