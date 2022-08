Dette vet vi om angrepet mot Salman Rushdie

NTB

Den britisk-indiske forfatteren Salman Rushdie (75) ble overfalt i fylket Chautauqua nordvest i den amerikanske delstaten New York fredag.

* En mann stormet scenen rundt klokken 11 og angrep Rushdie og en ordstyrer idet arrangementet skulle starte.

* Delstatspolitiet har bekreftet at Rushdie ble påført det som antas å være en stikkskade i halsen og i magen.

* Rushdie fikk førstehjelp på stedet og ble fløyet i helikopter til et lokalt sykehus.

* Rundt to timer etter angrepet sa New York-guvernør Kathy Hochul at Rushdie var i live og fikk «den hjelpen han trenger».

* Ytterligere en time senere opplyste Rushdies agent, Andrew Wylie, at forfatteren ligger på operasjonsbordet, men uten å gi noen flere detaljer.

* Rundt seks timer etter angrepet opplyste delstatspolitiet at Rushdie fortsatt ligger på operasjonsbordet.

* Ordstyreren fikk en mindre hodeskade.

* Den mistenkte gjerningsmannen er pågrepet. Han er 24 år gammel og navngitt av politiet som Hadi Matar fra Fairview i New Jersey.

* Arrangementet ved Chautauqua Institution hadde tittelen «Salman Rushdie amp; Henry Reese». Det skulle være en «diskusjon om USA som et asyl for skribenter og andre kunstnere i eksil, og som et hjem for kreativ ytringsfrihet».

* Rushdie, som bor i New York, har snakket flere ganger tidligere ved Chautauqua Institution.

* Chautauqua ligger ved innsjøen Erie, rundt 660 kilometer nordvest for New York City.

Kilder: NTB, AP, BBC