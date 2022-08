Macron: Frankrike står sammen med Rushdie

NTB

Frankrike står sammen med forfatteren Salman Rushdie, sier landets president Emmanuel Macron.

– I 33 år har Salman Rushdie vært legemliggjøringen av frihet og kampen mot mørket. Han er nå rammet av hat og barbari. Hans kamp er vår kamp, en universell kamp. Mer enn noen gang står vi her i dag ved hans side, skriver Macron på Twitter.

Uttalelsen fra den franske presidenten kom sent fredag kveld, rundt seks timer etter at Rushdie ble angrepet på et arrangement i New York. Ved midnatt natt til lørdag norsk tid lå Rushdie fortsatt på operasjonsbordet. Politiet har pågrepet en 24 år gammel mann i saken.