Historisk klimapakke vedtatt i Kongressen i USA

Det var ventet på forhånd at Representantenes hus ville stemme for tiltakspakken, som allerede er vedtatt i Senatet. Illustrasjonsfoto: Patrick Semansky / AP / NTB

NTB

Representantenes hus i USA har stemt for en historisk milliardpakke med klima-, helse- og skattepolitiske tiltak. Pakken er allerede godkjent av Senatet.

Hele pakken er verdt rundt 740 milliarder dollar, som tilsvarer omtrent 7.000 milliarder kroner. Rundt halvparten av pengene skal gå til klimatiltak, som ifølge Demokratene skal bidra til å kutte USAs klimautslipp med 40 prosent innen 2030.

I flere tiår har en rekke klimavedtak strandet i Senatet. Pakken som nå er vedtatt, beskrives dermed som et gjennombrudd i klimapolitikken. Den inkluderer blant annet skatte- og avgiftsfordeler for elbilkjøpere. Det gis også fordeler for fornybar energi, særlig vind- og solkraft, i tillegg til skattefordeler for atomkraft og for fangst og lagring av CO2.

Pakken ble vedtatt med 220 mot 207 stemmer. Avstemningen fulgte partilinjene. Det var også tilfelle i Senatet forrige søndag. Der ble pakken godkjent med knappeste mulige margin. 50 demokrater stemte for og 50 republikanere stemte imot, mens visepresident Kamala Harris brukte sin stemme som kammerets president.

– I dag har det amerikanske folket vunnet. Særinteressene har tapt. Med vedtaket av tiltakspakken i Representantenes hus, kommer familier til få lavere helse- og energiutgifter. Jeg ser frem til å skrive under på loven i neste uke, står det i en uttalelse på Twitter fra president Joe Biden.