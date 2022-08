Historisk klimapakke vedtatt i Kongressen i USA

Det var ventet på forhånd at Representantenes hus ville stemme for tiltakspakken, som allerede er vedtatt i Senatet. Illustrasjonsfoto: Patrick Semansky / AP / NTB

NTB

Representantenes hus i USA har stemt for en historisk milliardpakke med klima-, helse- og skattepolitiske tiltak. Pakken er allerede godkjent av Senatet.

Hele pakken er verdt rundt 740 milliarder dollar, som tilsvarer omtrent 7.000 milliarder kroner. Rundt halvparten av pengene skal gå til klimatiltak, som ifølge Demokratene skal bidra til å kutte USAs klimautslipp med 40 prosent innen 2030.

I flere tiår har en rekke klimavedtak strandet i Senatet. Pakken som nå er vedtatt, beskrives dermed som et gjennombrudd i klimapolitikken. Den inkluderer blant annet skatte- og avgiftsfordeler for elbilkjøpere. Det gis også fordeler for fornybar energi, særlig vind- og solkraft, i tillegg til skattefordeler for atomkraft og for fangst og lagring av CO2.