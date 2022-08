Ransakingsordren for Trumps luksuseiendom frigitt

NTB

En føderal dommer har sagt ja til å offentliggjøre ordren som ga FBI rett til å ransake tidligere president Donald Trumps luksuseiendom Mar-a-Lago i Florida.

Trump mener han er utsatt for en heksejakt, som foreløpig toppet seg da føderale agenter slo til mot Mar-a-Lago. De var på jakt etter graderte dokumenter Trump tok med seg da han flyttet ut av Det hvite hus, men ikke har levert tilbake.

Noen timer før ransakingsordren ble frigitt ble det kjent at FBIs aksjon førte til beslag av elleve sett med dokumenter som var markert som topphemmelige. De skulle dermed bare være tilgjengelige i spesielle offentlige bygg, ifølge Wall Street Journal. En liste over beslagene viser at FBI tok rundt 20 esker med gjenstander, fotoalbum og en håndskrevet lapp fra Mar-a-Lago.

Fredag skrev også NBC og Politico , som begge hadde sett ordren, at den viste at den tidligere presidenten blir etterforsket for mulige brudd på spionasjeloven og for å ha hindre rettsvesenet.

Torsdag sa justisminister Merrick Garland at han personlig hadde gitt klarsignal til å be om en ransakingsordre, som senere ble godkjent av en føderal dommer. På grunn av den store offentlige interessen rundt saken, sa Garland at han ville be retten frigi ordren, så den kunne publiseres.

Senere krevde Trump at ransakingsordren skulle offentliggjøres så raskt som mulig. Da fristen for å komme med innsigelser gikk ut fredag kveld norsk tid, opplyste justisdepartementet at den tidligere presidentens advokater ikke ville motsette seg offentliggjøring.

Ifølge Washington Post var ransakingen basert på en berettiget mistanke om at Trump satt på graderte dokumenter om atomvåpen.