Øyevitner om Rushdie-angrepet: – Han var dekket av blod

ANGREPET: Forfatteren ble angrepet under et arrangement i New York fredag ettermiddag, norsk tid. Foto: JOSHUA GOODMAN / AP Les mer Lukk

NTB

Forfatteren Salman Rushdie ble overfalt på scenen under et arrangement i delstaten New York, der han skulle holde et foredrag fredag.