William Nygaard om Rushdie-angrepet: – Sjokkerende

Forleggeren Willian Nygaard reagerer med sjokk over at forfatteren Salman Rushdie fredag ble angrepet på scenen i New York. Foto: Heiko Junge / NTB

NTB

Forleggeren Willian Nygaard reagerer med sjokk over at forfatteren Salman Rushdie fredag ble angrepet på scenen i New York.