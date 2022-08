Første FN-skip med korn forlater Ukraina

NTB

Det første skipet fra FNs matvareprogram reiser fra den ukrainske havnebyen Odesa fredag, ifølge EU-presidenten. Skipet er lastet med korn og skal til Etiopia.

FN-skipet heter Brave Commander og frakter 23.000 tonn korn til det afrikanske landet, ifølge Ukrainas infrastrukturminister Oleksandr Kubrakov.

– Samarbeidet mellom de involverte partene er avgjørende, skriver EU-president Charles Michel på Twitter fredag.

Mateksport fra Ukraina startet igjen kort tid etter at Ukraina og Russland undertegnet avtaler i juli. Avtalene åpner for at lasteskip med korn får fri passasje gjennom en avtalt korridor i Svartehavet.

En gruppe representanter fra Ukraina, Russland, Tyrkia og FN får inspisere lasten før skipene seiler ut gjennom Bosporosstredet i Tyrkia.

Bakteppet er at Ukraina er en av verdens største korneksportører, og matpriser over hele verden har steget kraftig siden krigen startet i februar.