Bensinprisen i USA faller før mellomvalget

Bensinprisene er nå under fire dollar for en amerikansk gallon. Foto: Morry Gash / AP / NTB

NTB

Bensinprisen i USA fortsetter å falle før mellomvalget i høst og er igjen under fire dollar for en amerikansk gallon.

Det tilsvarer en bensinpris på like over ti kroner literen. Men bensinprisen per gallon (3,8 liter) er fortsatt 80 cent høyere enn den var for ett år siden.

I midten av juni toppet prisnivået seg da en gallon kostet 5,02 dollar. Siden har oljeprisen falt.

Bensinprisene er særlig viktig i et valgår som i år, da amerikanerne skal avgjøre hvem som skal ha flertallet i Kongressens to kamre, Senatet og Representantenes hus. Demokratene har flertall begge steder nå, men det er tett og i Senatet er det kun visepresident Kamala Harris'' dobbeltstemme som vipper flertallet.