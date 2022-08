Avis: FBI så etter dokumenter om atomvåpen hjemme hos Trump

NTB

FBI-agentene som ransaket hjemmet til Donald Trump, så etter dokumenter om atomvåpen, skriver The Washington Post.

Ifølge avisas kilder er det dyp bekymring blant amerikanske tjenestemenn for hvilke dokumenter som kunne være i Trumps besittelse på eiendommen i Mar-a-Lago.

Avisa skriver at det ikke er klart om dokumentene FBI så etter dreide seg om amerikanske atomvåpen, eller om andre staters våpenarsenal. Det er heller ikke klart om slike dokumenter faktisk ble funnet.

FBI-agenter ransaket mandag Trumps hjem i forbindelse med etterforskningen av funn av graderte dokumenter ekspresidenten tok med seg dit da han gikk av. Det ble gjort funn av graderte dokumenter i 15 esker med dokumenter Trump leverte tilbake til nasjonalarkivet etter trusler om rettslige skritt.

Torsdag bekreftet justisminister Merrick Garland at han personlig godkjente at FBI skulle be om en ransakelsesordre fra en dommer, noe de fikk.