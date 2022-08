Egenæs: Amnestys troverdighet har fått seg et skudd for baugen

Amnesty International Norges generalsekretær John Peder Egenæs sier det er «ingen tvil» om at troverdigheten deres har fått et skudd for baugen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

NTB

Amnesty International Norges generalsekretær varsler intern granskning og sier at den omstridte Ukraina-rapporten hjelper russisk propaganda.

John Peder Egenæs sier til Morgenbladet at han personlig skulle ønske at Amnesty hadde valgt en litt annerledes strategi i forbindelse med rapporten der de skriver at de kan dokumentere at Ukraina har brutt folkeretten i utplasseringen av militære styrker i boligstrøk og ved skoler og sykehus.

Han sier blant annet at svarfristen Ukrainas forsvarsdepartement fikk var for kort og at det kan hende det ville ha vært best å dele funnene med Ukraina først, uten å gå ut offentlig med dem.

– Det kan være riktig. Allerede pågår det heftige diskusjoner om prosessen internt i organisasjonen, og dette er noe vi vil se på når vi iverksetter en intern gransking av saken, sier Egenæs til Morgenbladet.

Han sier at rapporten er veldig bra for russisk propaganda og at det er et dilemma. Egenæs sier også at det var veldig uheldig at Amnestys internasjonale toppsjef Agnès Callamard kalte kritikere for nett-troll.

– Vi får ikke gjort saken om, men kommer Amnesty fram til at vi har begått alvorlige feil, må det sies høyt og tydelig. Det er jo ingen tvil om at troverdigheten vår har fått et skudd for baugen, sier Egenæs.