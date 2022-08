Washingtons ber nasjonalgarden om hjelp til å håndtere migrantkrise

NTB

Washingtons ordfører ber om hjelp fra nasjonalgarden etter at migranter er blitt busset til hovedstaden fra republikanske grensedelstater.

Det ha kommet mange migranter til den amerikanske hovedstaden og andre byer på østkysten den siste tiden. Amerikanske medier har skrevet at det delvis skyldes republikanske guvernører i grensestater som har sendt migranter med buss til østkysten.

Ifølge The New York Times har migranter som er blitt pågrepet etter å ha krysset Rio Grande mellom USA og Mexico fått et valg: Betal 50 dollar for en bussbillett til San Antonio i Texas eller få en gratis bussbillett til Washington D.C.

For pengelense migranter uten familie i USA blir valget lett. Bussbilletten til Washington er betalt av delstaten Texas. Ifølge avisa har Arizona brukt samme taktikk. Siden april er det blitt fraktet mer enn 7.000 migranter til Washington på denne måten. Flere har også kommet til New York med buss fra Texas.

De mange migrantene har skapt problemer i Washington, der mange av dem har havnet på gata. Ordfører Muriel Bowser ber nasjonalgarden om hjelp. I et brev torsdag skriver Bowser at det i første omgang dreier seg om en periode på 90 dager.

– Vi trenger hjelp fra våre føderale partnere i forsøket på å stabilisere og kontrollere situasjonen i et kritisk øyeblikk, skriver Bowser.