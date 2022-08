Republikanere vil ha flere svar om Trump-ransakelsen

NTB

Republikaneren Lindsey Graham sier det fortsatt er mange spørsmål FBI og justisdepartementet må svare på om ransakelsen hos Donald Trump.

Justisminister Merrick Garland bekreftet torsdag at han personlig godkjente at FBI skulle be om en ransakelsesordre. Samtidig ble det offentliggjort dokumenter i saken.

The New York Times skriver at det ikke er de mest sensitive eller informative dokumentene som er blitt offentliggjort. Senator Graham ber om flere svar.

– Det jeg ser etter er grunnlaget for ransakelsen. Ble det gitt tilstrekkelig informasjon til dommeren som sa at det var nødvendig å ransake hjemmet til en tidligere president kort tid før mellomvalget i høst?

– Jeg ber og faktisk insisterer på at justisdepartementet og FBI legger kortene på bordet og viser hvorfor dette var nødvendig. Fram til da vil mistankene fortsette å vokse, sier Graham til avisa.