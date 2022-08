Russisk TV-redaktør satt i husarrest

Marina Ovsiannikova ble torsdag fremstilt for en domstol i Moskva, som påla henne husarrest i to måneder. Den profilerte journalisten og redaktøren ble pågrepet dagen før, en måned etter at hun ble funnet skyldig i å ha fornærmet Russlands væpnede styrker. Foto: Aleksander Zemlianitsjenko / AP / NTB

Les mer

Lukk