USAs justisminister sier han godkjente ransakingen av Trumps hus

NTB

USAs justisminister Merrick Garland sier at han har bedt en føderal domstol om å offentliggjøre ordren som førte til ransakelsen av Donald Trumps hjem.

Garland møtte pressen torsdag, tre dager etter at FBI-agenter ransaket eiendommen hans. Det skal ha skjedd i forbindelse med etterforskningen av esker med graderte dokumenter Trump tok med seg etter at han gikk av som president i fjor. Justisministeren understreket at ransakelsesordren var godkjent av en føderal domstol.

Det kom ikke fram hvor raskt en domstol kan godkjenne offentliggjøringen av arrestordren.

Hittil hadde verken justisdepartementet eller FBI uttalt seg offisielt om ransakingen av Trumps eiendom i Mar-a-Lago i Florida mandag kveld. Det var Trump selv som opplyste om raidet, som han hevder er et angrep fra Demokratene.

Trump og flere av hans republikanske støttespillere har anklaget president Joe Bidens justisminister for å bruke rettsvesenet som et politisk våpen mot ham. Trump har vist til denne påståtte heksejakten i sitt forsøk på å få flere til å donere penger til hans politiske kampanje.

Hans tidligere visepresident Mike Pence har krevd at Garland forklarer seg offentlig om hvorfor FBIs aksjon ble godkjent.