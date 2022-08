Nye angrep mot atomkraftverk i Ukraina

Atomkraftverket ved Zaporizjzja har vært okkupert av russiske styrker siden mars. Begge sider i krigen beskylder hverandre for angrep mot kraftverket og området rundt. Arkivfoto: AP / NTB

NTB

Begge sider i krigen i Ukraina beskylder hverandre igjen for å angripe kjernekraftverket ved Zaporizjzja og området rundt med artilleri og raketter.

Både Russland og Ukraina sier torsdag at fem raketter slo ned nær et lager for radioaktivt materiale nær kraftverket.

– Zelenskyjs militante har nok en gang slått til mot atomkraftverket i Zaporizjzja og området nær kraftverket, skriver Vladimir Rogov på meldingstjenesten Telegram. Han jobber for den lokale administrasjonen som er innsatt av den russiske okkupasjonsmakten.

Samtidig sier det ukrainske atomenergibyrået Energoatom at «Russland har igjen utsatt atomkraftverket ved Zaporizjzja for artilleriild».

– Normalt strålingsnivå

En tjenestemann fra de russiskstøttede separatistene sier det ikke er målt unormal stråling ved kraftverket.

– Ingen forurensning er målt ved verket, strålingsnivået er normalt, skriver Jevhen Balytskyj, som leder det regionstyret russerne har satt inn, på Telegram. Til statlig russisk fjernsyn sier Balytskyj at det oppbevares «tusenvis av tonn med radioaktivt avfall» ved kraftverket og at en ulykke vil gjøre området ubeboelig.

Energoatom sier på sin side at det nye angrepet traff nær en av de seks reaktorene i Zaporizjzja og at det kommer mye røyk derfra. Byrået legger til at flere av strålingssensorene ved anlegget er skadd.

Begge sider har flere ganger beskyldt hverandre for angrep ved det russiskokkuperte kraftverket.

Hastemøte i FN

FNs generalsekretær António Guterres ber partene om ikke å sette atomkraftverket i fare.

– Jeg ber om at Russlands og Ukrainas militære styrker umiddelbart stanser militær aktivitet ved og rundt atomkraftverket og ikke retter angrep mot kraftverket og de nærliggende områdene, sier Guterres i en uttalelse. Han ber også om at partene trekker alt militært utstyr og personell fra kraftverket.

Guterres har kommet med lignende uttalelser tidligere i forbindelse med at det har vært angrep mot kraftverket, som er Europas største.

Torsdag er Zaporizjzja tema for et hasteinnkalt møte i FNs sikkerhetsråd.

– I stedet for en nedtrapping, har vi dessverre fått meldinger om flere dypt bekymringsfulle hendelser de siste dagene. Dersom dette fortsetter, kan det føre til en katastrofe, sa Guterres i forkant av møtet.

Atomkraftverket er Europas største og har vært okkupert av Russland siden mars.