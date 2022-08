Tørke og sult har drevet over 1 million somaliere på flukt

Somalia trues av omfattende hungersnød, og hjelpen fra omverdenen kommer for sent og er for liten, advarer Flyktninghjelpen og FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). Foto: AP / NTB

NTB

Tørke og matmangel har drevet over 1 million somaliere på flukt, og landet trues av en sultkatastrofe av dimensjoner, advarer Flyktninghjelpen og FN.

− Milepælen på 1 million må sette i gang alarmklokkene for Somalia. Sult herjer over hele landet, og vi ser stadig flere familier som er tvunget til å flykte fra alt de eier fordi det er tomt for både vann og mat i landsbyene deres, sier Flyktninghjelpens landdirektør Mohamed Abdi.

– Vi trenger økt pengestøtte til hjelpearbeidet før det er for sent, legger han til.

Somalia opplever nå den verste tørken på 40 år, og regnet har i stor grad uteblitt i de fire siste regntidene. Utsiktene for den kommende regnsesongen, som vanligvis begynner i midten av oktober, er også dystre.

Underfinansiert

Klimaendringene og økte matvarepriser som følge av krigen i Ukraina bidrar til å forverre situasjonen. FN frykter at antallet som opplever kritisk matmangel, skal øke fra 5 til 7 millioner de neste månedene.

− Krisen i Somalia var allerede en av de mest underfinansierte før dagens krise, konstaterer Magatte Guisse, som er representant for FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) i Somalia.

– Vi har ganske enkelt for lite ressurser, sier han.

– Mens behovet for humanitær hjelp øker, prøver vi å gjøre vårt beste for å nå mennesker i nød sammen med våre samarbeidspartnere. Verdenssamfunnet må øke støtten så vi kan redde liv, sier Guisse.

Null sjanse

Åttebarnsfaren Hussein er en av dem som måtte legge på flukt i håp om å finne mat og vann i en leir for fordrevne etter at tørken ødela alt han eide av avlinger og buskap.

– De etterlatte i landsbyen har null sjanse for å overleve. Det er bare et spørsmål om tid før de dør. Selv her kan vi dø fordi vi mangler alt, forteller han til Flyktninghjelpen.

For sent

FNs mat- og landbruksorganisasjon advarte i forrige uke mot fare for hungersnød i åtte områder de kommende månedene, men understreket også at verden ikke kan vente til det formelt blir erklært hungersnød. Da vil det være for seint, understreker FAO

FN hadde i forrige måned bare fått inn rundt 30 prosent av det de har bedt om for å dekke behovene i Somalia, som ifølge anslag har mottatt rundt halvparten så mye nødhjelp og bistand i år som i fjor.

Har mistet alt

Flyktninghjelpens generalsekretær Jan Egeland besøkte landet i juni og konstaterte at katastrofen alt da var et faktum.

– Jeg snakket med bønder som hadde mistet all buskap og alle avlinger. Jeg møtte familier som hadde flyktet til byene med alvorlig underernærte barn, og som måtte tigge om den maten og det vannet de trengte for å overleve, fortalte Egeland etter besøket.

Nesten 90 prosent av Somalias hveteimport kommer fra Russland og Ukraina, men siden krigen brøt ut der, har tilgangen blitt blokkert, og prisen har skutt i været.