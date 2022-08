Angivelig «IS-Beatle» pågrepet i Storbritannia

NTB

En mann som angivelig var del av en beryktet celle i den ekstreme islamistgruppa IS, er blitt pågrepet ved Luton-flyplassen utenfor London.

Aine Davis skal ha fløyet til Luton etter å ha blitt løslatt fra et tyrkisk fengsel, og holdes nå i britisk politis varetekt, siktet for terror, skriver BBC.

Han har nektet for å ha vært med i terrorcellen, som fikk kallenavnet The Beatles på grunn av de fire medlemmenes britiske aksenter.

De meldte seg frivillig til å kjempe for IS i Syria og endte opp med å vokte over vestlige gisler. Ifølge amerikanske myndigheter står de fire bak drapene på 27 gisler. Flere av dem ble halshogd, og videoene ble lagt ut på nettet.

Blant annet sto de fire angivelig bak drapene på de amerikanske journalistene James Foley og Steven Sotloff, samt hjelpearbeiderne Peter Kassig og Kayla Mueller.

Lederen for terrorcellen var Mohammed Emwazi, som ble drept i et amerikansk droneangrep i 2015. Alexanda Kotey ble utlevert til USA i 2020 og ble dømt til livstid i fengsel i april i år. El Shafee Elsheikh skal få straffeutmålingen sin i USA neste uke.