Zelenskyj taler på giverkonferanse i Danmark

NTB

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj holder åpningstalen på giverkonferansen for Ukraina i København torsdag.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) deltar på giverkonferansen fra Norge. Zelenskyj holder sin tale via en videoforbindelse.

– Det er en stor ære for Danmark og for oss som deltar på konferansen, at han vil bruke sin tid midt i en krig på å åpne vår konferanse og være i dialog med oss, sier Danmarks forsvarsminister Morten Bødskov.

Han sier at de viktige spørsmålene som vil bli tatt opp, er hvordan Vesten skal sikre fremtidige våpendonasjoner, trening av ukrainske styrker og bidrag til minerydding i Ukraina.

26 land er representert på konferansen i Christianborg.