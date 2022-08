Afghansk ekspresident langer ut mot USA

NTB

USA har mye av skylden for at Taliban kunne ta over Afghanistan, sier presidenten som flyktet da Taliban omkranset Kabul i fjor.

President Ashraf Ghani flyktet fra Kabul da Taliban sto i utkanten av den afghanske hovedstaden 15. august i fjor. Taliban kunne deretter marsjere inn i Kabul uten motstand.

I sitt første TV-intervju siden han flyktet fra Kabul, gir Ghani USA og særlig landets Afghanistan-utsending Zalmay Khalilzad skylda. Han kritiserer også flere ledende afghanske politikere.

Men det er altså særlig Khalizad, som skrev under på avtalen mellom USA og Taliban som gjorde at Taliban ikke lenger ble angrepet av USA mot at USA lovte å trekke seg ut, som får skylden. Ghani kaller Khalizad korrupt og inkompetent.

Ghani har i en uttalelse beklaget til det afghanske folket og sagt at han flyktet for å unngå et blodbad. Han hadde lovet å stå opp mot Taliban om det så måtte koste ham livet, og er blitt sterkt kritisert for flukten.

I intervjuet sier Ghani at han var den siste til å forlate landet og at han ikke lenger hadde noen reell makt på det tidspunktet.