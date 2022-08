Første skip med korn fra Ukraina losser i Tyrkia

NTB

Det første skipet som forlot Ukraina med korn etter en FN-støttet avtale, har lagt til kai i Tyrkia der det er funnet en kjøper for lasten med mais.

Skipet Razoni seilte fra Odesa 1. august med 26.000 tonn mais med kurs for Tripoli i Libanon. Men på grunn av forsinkelsen på fem måneder hadde den opprinnelige kjøperen kansellert kjøpet.

Onsdag ble Razoni observert i den tyrkiske havna Mersin etter å ha ligger for anker utenfor kysten i l flere dager. Nettsiden Middle East Eye melder at en tyrkisk kjøper av maisen er funnet.

Avtaler meklet fram av FN og Tyrkia mellom Ukraina og Russland åpnet for at eksport av korn fra svartehavshavnene til Ukraina kunne gjenopptas.

De første tolv skipene som seilte fra Ukraina, hadde mais og andre kornsorter i lasten i stedet for hvete, siden det var det som nettopp var høstet og befant seg i siloene da skipene ble lastet i februar.

Men fra neste uke starter utskipingen av hvete for alvor etter at alle skipene som hadde ligget fast i Ukraina, har seilt, og nye skip ankommer for å hente hveten.