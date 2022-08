Wien slukker julelysene for å spare strøm

I et forsøk på å spare strøm – og penger – skal lysene på Wiens julemarkeder tennes senere enn normalt. Dermed kan julehandelen bli en dunklere opplevelse enn på julemarkedet langs Karl Johan i Oslo, der dette bildet ble tatt for noen år siden. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

NTB

Det blir ingen julelys på ringveien i Wien i år, og byens julemarkeder blir mørkere enn vanlig. Dyr strøm gjør at byen innfører sparetiltak.

Myndighetene i den østerrikske hovedstaden har ikke regnet ut hvor mye de sparer på mørkere og mindre festlige sentrumsgater. Tiltakene kommer fordi strømprisen har skutt i været som følge av Russlands invasjon av Ukraina.

– Det blir ingen julelys på Ringveien i år, sier Wiens talsperson, Roberta Kraft.

I tillegg skal lysene på julemarkedet tennes først når det er helt mørkt, ikke i skumringen, slik de pleier.

– Det vil si at de tennes rundt en time senere hver dag, sier Kraft.

Sist fredag opplyste landets energibyrå at strømprisindeksen har økt med 256 prosent det siste året. Det vil si at strømmen koster 3,5 ganger så mye som i august i fjor.

Jule- og nyttårsfeiringen er et viktig trekkplaster for turistnæringen, som igjen er viktig for landets økonomi. I 2019, den siste julen før pandemien, besøkte over fire millioner mennesker byens julemarkeder.

I fjor skinte julelysene i rundt 30 av Wiens handlegater i sju timer om dagen fra 12. november til begynnelsen.