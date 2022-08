Trump på plass for å vitne i New York

Donald Trump vinket til fotografene før han forlot Trump Tower for å avgi en vitneforklaring under ed til New Yorks øverste justismyndighet. Foto: Julia Nikhinson / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Donald Trump nektet å forklare seg under ed da han møtte fram hos New Yorks øverste justismyndighet for å avgi vitneforklaring i et sivilt søksmål.