Barn i London får tilbud om poliovaksine

NTB

Alle barn under ti år i London vil få tilbud om påfylling av poliovaksine, ifølge Sky News.

Bakgrunnen for myndighetenes beslutning er funn av poliovirus i kloakksystemet i en rekke bydeler.

Det er ennå ikke registrert tilfeller av poliosmitte, og britiske helsemyndigheter mener at risikoen for et utbrudd er lav.

Helsemyndighetene starter nå likevel en kampanje for å gi poliovaksine til barn som ikke er vaksinert, og for å tilby påfyllingsdoser til dem som tidligere har fått en dose.

Andelen barn som er vaksinert mot polio, er lavere i London enn i resten av landet.