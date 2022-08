Hellas: Opptil 50 mennesker savnet etter båtforlis

NTB

En redningsaksjon er satt i gang øst for den greske øya Kárpathos etter et båtforlis natt til onsdag. Mellom 60 og 80 migranter skal ha vært om bord.

Det opplyser greske myndigheter.

To båter fra kystvakten, et gresk militært skip, et redningshelikopter og ytterligere tre skip deltar i redningsaksjonen, opplyser kystvakten.

29 menn har blitt reddet opp fra havet rundt 33 nautiske mil øst for Kárpathos, ifølge kystvakten.

Øya ligger sørøst i Hellas, mellom de to turistøyene Rhodos og Kreta.

Båten med migranter kom fra Antalya-området sør i Tyrkia, ifølge personene som ble reddet.