Xi Jinping vil ikke tape ansikt: Kan bli full krig med Taiwan, ifølge eksperter

Kinas militære innledet forrige uke en militærøvelse i området rundt Taiwan. To eksperter mener situasjonen kan utvikle seg til en storskala krig.

Kan Taiwan bli det nye Ukraina?

Det er et spørsmål som forsvars- og utenrikspolitiske eksperter har stilt seg selv gjentatte ganger de siste månedene.

Spekulasjonene tok av etter at Kina forrige uke utplasserte jagerfly, krigsskip og ballistiske missiler i farvannene utenfor Taiwan, som en del av landets største militærøvelser noensinne.

Bakteppet var den amerikanske kongresslederen Nancy Pelosis besøk til Taiwan. Kina reagerte kraftig på besøket og mente det hele var en provokasjon fra USA. Årsaken er at kineserne regner Taiwan som en del av sitt territorium.

Under militærøvelsen ble missiler avfyrt over hovedstaden Taipei for første gang, krigsskip seilte over Taiwans uoffisielle grense i Taiwanstredet, og kinesiske droner ble observert i øystatens luftrom.

Flere eksperter mener konflikten i Sørøst-Asia kan utvikle seg til en krig.

Et nytt aggressivt Kina

Michael Chang, som hadde ansvaret for Taiwans sikkerhetsråd under den dramatiske Taiwansundkrisen i 1996, forteller til The Independent at øvelsene kan være et forhåndstadium av et kinesisk invasjonsscenario.

– Kina bedriver en demonstrasjon av militær makt som involverer bruk av skarp ammunisjon. Målet er å skape treningsforhold som er så nærme reelle kampscenarier som mulig, utdyper han.

Han legger også vekt på at Taiwan har forberedt seg på å kjempe mot en kinesisk invasjon i flere tiår.

Xi ble president i 2012 og går nå inn i sin tredje periode som Kinas øverste leder.

– Xi vil fremstå som en sterk leder

Xi Jinping går snart i sin tredje periode som Kinas president, og blir sett på som det kinesiske kommunistpartiets mest prominente leder siden Mao Zedong, ifølge The Diplomat. Dette påvirker Taiwan-situasjonen.

– Xi ønsker å bli sett på som en leder som går inn i sin tredje periode uten et snev av svakhet ved seg. Han ønsker å gå inn i historiebøkene som den kinesiske lederen som forente Taiwan og fastlands-Kina, sier Harsh V. Pant, en utenrikspolitisk analytiker ved Observer Research Foundation til The Independent.

Han mener Kina derfor er villig til å gå langt i å sikre seg kontrollen over Taiwan.

Pant forklarer imidlertid at Kinas plutselige aggresjon hovedsakelig kommer av at Beijing har murt seg selv inn i et hjørne.

– De klarte ikke hindre Pelosi i å besøke Taiwan, og nå må kineserne få det til å se ut som de gjør noe, for ikke å tape ansikt, avslutter professoren.