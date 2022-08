Hvithval døde under redningsaksjon i Frankrike

Hvithvalen som forvillet seg opp i den franske elven Seinen, ble avlivet under transporten som skulle ta den tilbake til havet. Foto: Benoit Tessier / Pool via AP / NTB

NTB

Hvithvalen som forvillet seg opp i den franske elva Seinen, overlevde ikke redningsaksjonen, opplyser franske myndigheter.

Arbeidet med å løfte hvalen, som veier rundt 800 kg, opp fra elven tok om lag seks timer tirsdag. Flere titalls dykkere og redningsarbeidere deltok i aksjonen.

– På tross av en redningsoperasjon uten sidestykke, er vi lei oss for å måtte kunngjøre at hvalen har dødd, tvitrer myndighetene i Calvados i Normandie sent onsdag formiddag.

Dyret overlevde første ledd i aksjonen og skulle etter planen plasseres i et kjølerom i en lastebil og fraktes til kysten. Hvalen måtte avlives under transporten, opplyser myndighetene.

Dårlige prognoser

Veterinærene hadde på forhånd sagt at prognosene så dårlige ut, og de varslet at det kunne hende at hvalen dør mens den fraktes til havet fordi tilstanden var såpass dårlig. I tillegg ville lastebilturen være belastende for hvalen.

Den fire meter lange hvithvalen forvillet seg inn i Seinen og kom seg 130 kilometer inn i landet. Pattedyret sluttet å spise, og det ble besluttet å frakte det tilbake til åpent hav.

Siste observasjon i 1948

Hvithvalen er en fredet art som normalt holder til i kalde havområder i Arktis. Det er vanlig at hvalene drar sørover om høsten for å skaffe seg mat når det legger seg is på havområder i Arktis, men det er sjelden at de svømmer såpass langt som til Frankrike.

Ifølge Frankrikes havobservatorium er den nærmeste hvithvalbestanden utenfor Svalbard, 3.000 kilometer fra Seinen.

Den forvillede hvalen er den andre hvithvalen som noen gang har blitt oppdaget i Frankrike. Sist gang var i 1948 i elven Loire.