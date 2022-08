Kraftig eksplosjon rammet russisk base på Krim

NTB

Minst en ble drept i en kraftig eksplosjon på en flybase på den annektere Krim-halvøya tirsdag. Det er uklart hva som førte til eksplosjonen.

Russland benekter at flybasen ble utsatt for et ukrainsk angrep, men i sosiale medier i Ukraina flommer det over av spekulasjoner på om basen ble angrepet med moderne våpensystemer fra Vesten.

Dersom det var et angrep, kan det markere en eskalering av krigen. Russland regner Krim som russisk jord etter annekteringen i 2014, og Ukraina har bedyret at vestlige våpen ikke skal brukes til angrep på russisk jord.

Flere ukrainere tolker eksplosjonen som en liten seier og jubler i sosiale medier. Bilder av russiske badeturister med en stor sky av røyk bak seg, blir spredt med hånlige kommentarer.

Stikk fra forsvaret

Selv det ukrainske forsvaret kaster seg på trenden.

– Forsvarsdepartementet til Ukraina vil minne alle om at nærværet av okkupantstyrker på territoriet til ukrainske Krim ikke er forenlig med høysesongen for turisme, skriver de på Twitter og legger ved det nevnte bildet.

Presidentrådgiver Oleksij Arestovytsj sier at eksplosjonen skyldes enten ukrainskproduserte langdistansevåpen eller sabotører på Krim. En ukrainsk sikkerhetskilde sier til The New York Times at det er et ukrainsk angrep.

Det russiske forsvaret avviser at det er snakk om et angrep og hevder det er en eksplosjon i ammunisjon på grunn av brudd på reglene om brannsikkerhet.,

Ukrainas forsvar viser til den uttalelsen i en egen Twitter-melding om at det er viktig å opprettholde brannsikkerhetsreglene og røykeforbudet.

Minst en person er død i eksplosjonen, men det er ikke kjent hvor store materielle skader det er. Russland hadde en lang rekke militærfly på basen som kan ha gått tapt.

Advart mot angrep

Hvis det viser seg å være ukrainske styrker som sto bak angrepet, vil det være det første store angrepet på russiske militærbaser på Krim. En mindre eksplosjon ved hovedkvarteret til den russiske svartehavsflåten i Sevastopol forrige måned var det trolig ukrainske sabotører som sto bak.

Russiske militærfly har brukt basen på Krim til å angripe mål inne i Ukraina. Moskva har advart Kyiv om at angrep på Krim vil føre til kraftige angrep mot mål knyttet til myndighetene i Kyiv.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj nevner ikke eksplosjonen konkret, men sier tirsdag kveld at målet er å gjenerobre Krim.

– Den russiske krigen mot Ukraina og mot oss alle i det frie Europa, startet med Krim og må slutte med Krim, med en frigjøring. Det er umulig å si når det kan skje. Men vi jobber med det hele tiden, sier Zelenskyj.