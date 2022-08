USA godkjente Sverige og Finlands Nato-søknader

Finlands og Sveriges ambassadører til USA, Mikko Hautala og Karin Olofsdotter, var til stede da USA formelt godkjente landenes Nato-søknader. Foto: Susan Walsh / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

USAs president Joe Biden har skrevet under på Sverige og Finlands Nato-søknader. Han kaller landenes innpass i Nato for et vendepunkt for alliansen.