Moderaterna i Sverige vil ha lignende strømstøtteordning som Norge

NTB

Partiet Moderaterna i Sverige foreslår at staten dekker deler av husholdningenes strømregninger gjennom en lignende strømstøtteordning som Norge har.

– Vi kan ikke skjerme forbrukerne helt, men vi kan legge til rette, sier partiets energipolitiske talsperson, Elisabeth Svantesson.

Moderaterna foreslår at staten tar 75 prosent av kostnaden over en krone per kilowattime. Til sammenligning skal den norske staten dekke 90 prosent av strømprisen over 70 øre per kilowattime fra 1. september.

Ifølge Svantesson vil ordningen spare husholdninger for rundt 6.000 svenske kroner i måneden, og ordningen vil koste staten 15 milliarder i løpet av en tremåneders periode.

Moderaterna vil finansiere ordningen ved ikke å regne med den årlige økningen i bistand, samt flytte midler fra arbeidspolitiske tiltak som ikke brukes.

Centerpartiet har sagt at de er innstilt på å lytte til alle forslag om å senke strømregningen til husholdningene, men da må også Moderaterna komme til forhandlingsbordet.

Tidligere i år inviterte regjeringen til forhandlinger om energipolitikken noe Moderaterna takket nei til.