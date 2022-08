Nærmer seg det store slaget om Kherson: – Det ukrainerne gjør er veldig intelligent

Det russiske forsvarsdepartementets har frigitt dette bildet av stridsvogner fra 2nd Army Corps of the People's Militia of the Luhansk People's Republic under oppdrag på et ikke avslørt sted i Ukraina 30. juli. Foto: Det russiske forsvarsdepartementets pressetjeneste via AP

Enorme russiske styrker er forflyttet til det sørlige Ukraina. Eksperter mener Ukraina kan ha lurt russerne i en militærstrategisk felle.

– De har ikke evnen til å skape effektivt forsvar eller noen form for angrep i den sørlige regionen, og jeg tror at ved å trekke styrker ut av øst, vil de sette forsvaret sitt i øst i fare også.

Det sier den pensjonerte amerikanske generalen Mark Hertling til Kyiv Independent.

Han mener den russiske militærledelsen har vært dysfunksjonell under store deler av angrepskrigen, og at de nok en gang kan være i ferd med å ta beslutninger som kan vise seg å bli fatale.

Putin prøver unngå russisk nederlag ved Kherson

Hertling tror russerne har vært usikre på hvilken strategi de bør velge etter at ukrainerne lenge har varslet en offensiv i sør, men at de etter hvert har innsett at de ikke har noe annet valg enn å forflytte store mengder tropper fra østfronten for å unngå russisk nederlag ved Kherson.

– Jeg tror de innså at den største trusselen deres akkurat nå er et fortsatt angrep mot logistikken, og hvis de ikke kan levere logistikk innser de at et veldig stort antall russiske enheter til slutt vil bli omringet, påpeker den pensjonerte generalen.

Tvunget til omgruppering – risikerer å bli omringet



Det britiske forsvarsdepartementet har uttalt at den ukrainske motoffensiven er i ferd med å «samle momentum», noe som gir ukrainerne initiativet i krigen for første gang. Ved å presse de russiske styrkene i sør er de i ferd med å legge premissene for hvor krigen skal utkjempes. Russland kan ikke lenger ignorere trusselen de møter ved Kherson.

Etter å ha gjennomført flere rakettangrep mot flere strategisk viktige broer over Dnepr-elven, står de russiske styrkene i fare for å bli avskåret, og i verste fall bli omringet.

Derfor er nå store russiske forsterkninger sendt til Kherson for å redusere sårbarheten, sikre forsyningslinjene og slå tilbake den ukrainske motoffensiven. Kherson var en av byene som falt tidlig under den russiske invasjonen, men som Ukraina har varslet at vil gjenerobre.

Soldater fra den ukrainske hærens 10. bataljon graver ut nye skyttergraver bare to kilometer fra den russiske grensen, mens de forsøker å stoppe russisk fremrykning. Les mer Lukk

– Initiativet svinger tilbake til ukrainerne

– Ukrainerne har endret konfliktens karakter med deres evne til å angripe bak russiske linjer. Det vi vil se i løpet av de neste månedene er at initiativet svinger tilbake til ukrainerne, og så må vi se om ukrainerne kan presse russerne tilbake, sier professor i strategiske studier ved University of St. Andrews i Skottland, Phillips O'Brien, ifølge Washington Post.

Tilgang på nye og moderne vestlige våpen blir trukket fram som hovedforklaringene på at Ukraina er i ferd med å få initiativet på slagmarken. Spesielt har det amerikanske HIMARS-systemet gjort det mulig for ukrainerne å angripe dypt inne bak fiendens linjer.

Lengre forsyningslinjer, krevende logistikk



Dermed kan ikke lenger russerne teppebombe ukrainske landsbyer med artilleriild uten å risikere at de selv blir nedkjempet med store tap.

Samtidig har Ukraina tvunget russerne til å flytte ammunisjonslagre lenger bort fra fronten, som igjen forlenger forsyningslinjene og kompliserer logistikken. I tillegg er mange av de russiske befalene tatt ut i kamp.

– Vi vet fra måten russerne kjemper på at de trenger noen til å fortelle dem hva de skal gjøre. Og når du er i stand til å drepe menneskene som forteller dem hva de skal gjøre, er du i stand til å stoppe disse menneskene fra å avansere, sier en høytstående amerikanske tjenestemann, skriver New York Post.

Ukraina kan utnytte russisk vakuum i øst



En fordel med at russerne nå forflytter så mye som en tredjedel av sine styrker i Øst-Ukraina til Sør-Ukraina, er at russerne blir mer sårbare i Øst-Ukraina.

– Ukrainske styrker utnytter sannsynligvis omplasseringen av russiske styrker bort fra Sloviansk-aksen og gjennomførte lokale motangrep for å gjenvinne bakken sørvest for Izium og nordvest for Sloviansk, skriver Institute for the Study of War.

Men også ukrainske styrker risikerer å bli mer spredt ved å åpne en ny front i sør. Likevel har det ukrainske forsvaret valgt å ta sjansen på å angripe ved Kherson og utnytte momentum der.

Vanskelig dilemma for Russland



Den pensjonerte australske hærgeneralen Mick Ryan mener Ukrainas strategi er å angripe russerne der de er svake, og dermed øke sjansene for å oppnå militære seire, skriver Forbes. Han mener russerne har hatt valget mellom å tynne ut styrkene i øst eller å styrke posisjonen i sør.

Phillios O’Brien, professor i strategiske studier ved St. Andrew’s University i Storbritannia, mener den ukrainske styrkeoppbyggingen ved Kherson kan være en felle for Russland. Selv om russerne nå blir vanskeligere å nedkjempe ettersom de forsterker sine posisjoner i sør, mener O’Brien at fordelene er flere enn ulempene for Ukraina.

– Det ukrainerne gjør er veldig intelligent. Alt er bedre for Ukraina hvis de kan kjempe denne typen kamp i Kherson, og ikke i Donbas. Jeg tror det er det de prøver å gjøre ved å få Russland til å kjempe krigen der de vil kjempe den, ikke der Russland vil kjempe den, sier professoren, ifølge Kyiv Independent.

Kampene i Donbas gir russerne fordeler som de ikke har i Kherson, som nærhet til Russland, forsyning av infrastruktur og fordelaktig terreng. Kherson ligger mye lenger unna Russland og er dermed vanskeligere å forsyne.

I mellomtiden stiger spenningen rundt Kherson. Verken russerne eller ukrainerne har råd til å tape den kampen. Vinneren av dette slaget kan bli avgjørende for krigens videre utvikling.

