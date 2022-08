Topprepublikaner krever svar etter at Trumps hjem ble ransaket

NTB

Republikanernes minoritetsleder i Representantenes hus går hardt ut mot myndighetene etter at Donald Trumps hjem ble ransaket av FBI.

Kevin McCarthy sier ifølge The New York Times at justisdepartementet bruker sin myndighet som et politisk våpen mot sine motstandere. Han lover å granske saken hvis republikanerne gjenvinner flertallet i Kongressen i høstens valg.

Justisminister Merrick Garland må svare for seg, mener McCarthy .

– Justisminister Garland, ta vare på dine dokumenter og gjør plass i kalenderen din, skriver McCarthy i en uttalelse.