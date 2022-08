Tankesmie: Falsk anklage om atomkraftverk undergraver advarsler om faren for atomkatastrofe

NTB

En falsk anklage om at Russland hadde minelagt atomkraftverket i Zaporizjzja ble spredt i Ukraina og Vesten mandag, advarer en amerikansk tankesmie.

Tankesmia Institute for the study of war skriver at den falske nyheten undergraver den helt reelle faren Russlands angivelige militarisering av atomkraftverket utgjør.

Ifølge tankesmia meldte flere medier i Vesten og i Ukraina mandag at den russiske militærlederen i området hadde sagt at atomkraftverket var minelagt. Området blir enten russisk eller en øde ørken, sa den russiske generalen i nyhetsmeldingen.

Dette er med all sannsynlighet en forfalsket melding, skriver tankesmia. Russlands forsvarsdepartement har også sagt at nyheten var falsk og at den aktuelle generalen var i Usbekistan på tidspunktet da uttalelsen skal ha blitt gitt.

Fare for minelegging

Tankesmia skriver at tross avsløringen om at nyheten trolig var falsk, er det en mulig risiko for at området likevel blir minelagt. Samtidig er det høyst trolig fare for at russiske styrker oppbevarer militært utstyr der.

Bellingcat har publisert en dronevideo fra området som viser at russiske militære kjøretøy er inne på atomkraftverkets området, blant annet like ved en av de seks reaktorene.

Russiske myndigheter hevder ukrainske styrker angriper atomkraftverket, mens Ukraina beskylder russerne for å skyte derfra mot ukrainske styrker og at de bruker atomkraftverket som et skjold.

FN-advarsel

FN har advart mot en atomkatastrofe. Institute for the study of war skriver at deres vurdering er at russiske styrker bruker faren for dette som et pressmiddel for å få Vesten til å slutte å gi Ukraina våpen.

– Skytningen mot atomanlegget fra de ukrainske væpnede styrkene er en potensielt ekstremt farlig aktivitet, sa president Vladimir Putins talsperson, Dmitrij Peskov til journalister mandag.

Han advarer mot «katastrofale konsekvenser» for Europa som følge av de angivelige angrepene.

Kjernekraftverket i Zaporizjzja er det største i sitt slag i Europa og har vært okkupert av Russland siden mars. Deler av kraftverket har de siste dagene blitt påført ødeleggelser som har ført til nedstenging av en reaktor. Norske myndigheter har uttalt at de følger utviklingen nøye og er bekymret.