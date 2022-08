Olivia Newton-John er død

NTB

Den britisk-australske sangeren og skuespilleren Olivia Newton-John, blant annet kjent fra filmen «Grease», er død, 73 år gammel.

Newton-John døde i sitt hjem i California mandag, omgitt av familie og venner, opplyser en talsperson til nettavisen TMZ.

Newton-John fikk påvist brystkreft for første gang i 1992, men ble kreftfri etter behandling.

Det samme skjedde i 2013, men i 2019 fikk hun på nytt påvist kreft.

Olivia Newton-John og John Travolta gjorde stor suksess med filmen «Grease». Les mer Lukk

Newton-John fikk sin første hit med «If Not for You» i 1971 og fulgte senere opp med låter som «Let Me Be There» og «Have You Never Been Mellow.»

Det store internasjonale gjennombruddet fikk hun i filmen «Grease» i 1978, der hun spilte mot John Travolta.

Flere av låtene i filmen gikk sin seiersgang verden over, blant dem «You're the One that I Want», «Summer Nights» og «Hopelessly Devoted to You».