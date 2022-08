Sverige og Finland deltar i militær trening for ukrainere i Storbritannia

Både Sverige og Finland bekrefter at de sender personell for å delta i trening av frivillige ukrainske soldater i Storbritannia.

Sverige kunngjorde søndag at de ville delta i militær trening for ukrainere i Storbritannia, det bekreftet det svenske regjeringen i en pressemelding.

Ifølge pressemeldingen vil det svenske forsvaret sende opptil 120 instruktører til Storbritannia i tidsrommet 12. august - 31. desember.

– Russlands krig mot Ukraina har nå pågått i over fem måneder, og det er ekstremt viktig at omverdenen fortsetter å støtte Ukraina i kampen for suverenitet og selvbestemmelse, sier forsvarsminister Peter Hultqvist.‎

Ifølge det finske forsvarsdepartementet har Storbritannia, som leder opplæringen, bedt partnerlandene om støtte til gjennomføringen av opplæringen.

Finland sender rundt 20 trenere til Storbritannia for å trene soldater fra det ukrainske forsvaret.

Storbritannia sier målet er å trene rundt 10.000 ukrainske frivillige soldater i grunnleggende ferdigheter i år.