Taiwan fordømmer Kina for å fortsette militærøvelsene rundt øya

Kinas militærøvelser i området rundt Taiwan fortsetter mandag, opplyser kinesiske myndigheter. Foto: Li Bingyu / Xinhua via AP / NTB

NTB

Kinas militærøvelser fortsatte i området rundt Taiwan mandag, opplyser kinesiske myndigheter. Taiwan fordømmer Kinas beslutning om å forlenge øvelsene.

– Utenriksdepartementet fordømmer på det sterkeste Kinas beslutning om å forlenge de militære øvelsene. Kinas provokasjon og aggresjon har skadet status quo i Taiwanstredet og økt spenningen i hele regionen, sier utenriksdepartementet i Taipei mandag.

Det var ventet at Kinas militærøvelser skulle avsluttes søndag.

– Kan ikke stole på USA

– Folkets frigjøringshær fortsatte å gjennomføre praktiske øvelser og trening i havet og luftrommet rundt øya Taiwan, med fokus på å organisere antiubåt- og sjøangrepsoperasjoner, heter det i en uttalelse fra det kinesiske militæret.

Folkets frigjøringshær er navnet på Kinas militære styrker.

– Kina vil ivareta vår suverenitet og territoriale integritet, sier talsperson Wang Wenbin for det kinesiske utenriksdepartementet.

Han legger til at Kina vil avskrekke USA fra å holde kineserne tilbake i spørsmål vedrørende Taiwan, samt tilbakevise taiwanske myndigheters formening om å stole på amerikanerne for å sikre seg uavhengighet.

Omstridt USA-besøk

Kina har den siste uken blant annet utplassert jagerfly, krigsskip og ballistiske missiler i farvannene utenfor Taiwan, som en del av Kinas største militærøvelser noensinne.

Bakteppet er den amerikanske kongresslederen Nancy Pelosis besøk til Taiwan. Kina har reagert kraftig på besøket og mener det er provokasjon fra USA. Årsaken er at kineserne regner den selvstyrte øya som en del av sitt territorium.

USA og det store flertallet av verdens land har anerkjent «ett Kina»-prinsippet, som går ut på at regjeringen i Beijing representerer hele Kina. Men president Joe Biden har samtidig sagt at USA vil forsvare Taiwan militært hvis øya invaderes.

Taiwan kunngjorde også mandag at de denne uken skal avholde øvelser som skal forberede landet på invasjon. Øvelsene har vært planlagt en stund og er ikke et svar på Kinas militærøvelser, ifølge talsperson Lou Woie-jye for den taiwanske hæren.